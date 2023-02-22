Sadou Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadou Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadou Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadou Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadou Diallo 10 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadou Diallo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Sadou Diallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sadou Diallo'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sadou Diallo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sadoudiallo/

Sadou Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadou Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadou Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadou Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Man City U18

1 Temmuz 2016 yılında Man City U23

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2018 yılında Wolves U21

2 Eylül 2019 yılında Accrington St.

31 Mayıs 2020 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2021 yılında Forest Green

15 Temmuz 2022 yılında Derry City

Sadou Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadou Diallo şuan Derry City takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sadou Diallo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rotherham United, Manchester City

İngiltere U18 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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