Saeid Karimazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Karimazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeid Karimazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeid Karimazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeid Karimazar 28 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سعید کریم آذر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeid Karimazar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Saeid Karimazar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saeid Karimazar'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saeid Karimazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeid Karimazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeid Karimazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeid Karimazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Tractor U21

1 Temmuz 2021 yılında Tractor

Saeid Karimazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeid Karimazar şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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