Safa Önal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAFA ÖNAL KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Aralık.1931

Safa Önal kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Senarist, Yönetmen, Yazar

Safa Önal doğum yeri : Avanos, Nevşehir

SAFA ÖNAL BİYOGRAFİSİ

Yazdığı yüzlerce senaryo ile Türk Sineması'na damgasını vuran senaristtir.

Safa Önal, 17 Aralık 1931 tarihinde babasının görev yeri Nevşehir, Avanos’da doğmuştur. Nihal ve Fahretin Önal çiftinin ilk oğlu olarak doğmuştur. İstanbul’un Maçka semtinde Maçka Palas apartmanında otururlarmış. Babası Fahretin Önal Kaymakamlık, valilik ve belediye başkanlığı da yapmış bir bürokrattır. Çukulata sesli sunucu Sezen Cumhur Önal kardeşidir. Nişantaşı Ortaokulu'nda okudu. Haydarpaşa Lisesinden mezun oldu.

1945 yılında kısa öyküler yazarak yazarlığa başladı. Bir yandan da çeşitli dergilerde çalıştı. Daha sonra senaryo yazmaya başladı. Safa Önal’ın filme çekilmiş 395 senaryosu vardır. Bu bir dünya rekoru olarak da 2005 yılında, Guinness Rekorlar Kitabıtarafından onaylandı. En fazla filme çekilmiş senaryo sahibi kişi olarak kitaba girdi.

1961 yılına kadar gazetecilik yapar. 1953'te ilk senaryosu olan "Kanlı Para" sayesinde Yeşilçam ile tanışır. 1969 yılında "İnleyen Nağmeler" adlı filmle ilk kez yönetmenliği dener.

1973 yılından itibaren de yönetmenliğe başlayarak 40'a yakın film yönetti. Çok sayıda fotoroman senaryosu da yazmıştır. Bunlardan en çok bilineni olan “Beyaz Şemsiye” adlı fotoromanda Türkan Şoray ve Cihan Ünal da rol almıştır.

Safa Önal, 2007 yılında yaptığı son filmle yönetmenliği bıraktı. Safa Önal, Senaryo Yazarları Derneğinin Kurucu üyesi ve Başkanlığını yapmaktadır.



Safa Önal, iki kere evlendi ve iki kere de boşandı. Umut adında bir oğlu vardır.

Sait Faik Abasıyanık'ın 1952'de ilk kez yayımlanan "Medar-ı Maişet Motoru" adlı eserinden esinlenerek 2015 yılında senaryosunu Safa Önal’ın yazdığı, yönetmenliğini Yılmaz Atadeniz’in yaptığı “İkimize Bir Dünya” adlı sinema filminde Yağmur Aydan, Erkan Meriç, Köksal Engür, Mazlum Kiper, Güner Özkul oynadı.

Ödülleri :

1969 - 1. Adana Altın Koza Film Şenliği, En İyi Senaryo, Menekşe Gözler

2008 - 3. Dadaş Film Festivali, Onur Ödülü

Yönetmen Olduğu Filmler :

2013 - Yüzyıllık Çınar (Sinema Filmi)

2007 - Hicran Sokağı

2000 - Gazeteci Yazarını Arıyor

1990 - Yalı

1987 - Vur Hançerini Kadınım

1980 - Hikayelerden Biri

1977 - Küçük Ev

1976 - Aşk Dediğin Laf Değildir

1976 - Dolandırıcı Aşıklar

1975 - Yarınlar Bizim

1974 - Dertler Benim Olsun

1974 - Çılgınlar

1974 - Yüreğimde Yare Var

1973 - Umut Dünyası

1971 - Sezercik Yavrum Benim

1971 - Bir Genç Kızın Romanı

1971 - Bir Kadın Kayboldu

1970 - Ölünceye Kadar

1970 - Buğulu Gözler

1970 - Afacan

1970 - Ağlayan Melek

1970 - Arkadaşlık Öldü mü?

1969 - Cingöz Recai

1969 - Kalbimin Sahibi

1969 - Karlı Dağdaki Ateş

1969 - İnleyen Nağmeler

Senarist Olduğu Filmler :

2015 - İkimize Bir Dünya (Sinema Filmi)

2013 - Yüzyıllık Çınar (Sinema Filmi)

2007 - Hicran Sokağı

2006 - Tövbe (2)

2004 - Aşkımızda Ölüm Var

2002 - Papatya ile Karabiber

2002 - Yaz Gülü

2002 - Berivan

2001 - Yapayalnız

2000 - Zehirli Çiçek

1998 - Affet Bizi Hocam

1998 - Birisi

1998 - Kader Ayırsa Bile

1997 - Böyle mi Olacaktı

1997 - Canısı (2)

1996 - Gözlerinde Son Gece

1996 - Hoşçakal İstanbul

1995 - Gölge Çiçeği

1994 - Günah Tohumu

1994 - Yorgun Ölüm

1994 - Sevginin Gücü

1994 - Bir Aşk Uğruna

1993 - Gerçek Bir Masal

1993 - Ufukta Bir Ağaç

1993 - Zirvedekiler

1993 - Al Dudaklım

1992 - Yalnızız

1992 - Tatar Ramazan Sürgünde

1991 - Aldatacağım - ~

1990 - Alev Gibi Bir Kız

1990 - Kanımdaki Şeytan

1990 - Kabadayılar Kralı

1990 - Tatar Ramazan

1990 - Yalı

1990 - Sözde Kızlar

1989 - Sevdim

1989 - Vahşi Ve Güzel

1989 - Kan Çiçeği

1989 - Ayaz Geceler

1989 - Acı Şarkı

1989 - Acı Yıllar / Lekeli Melek

1989 - Allahım Sen Bilirsin

1989 - Hayat Acıları

1989 - Av

1989 - Bu Şehrin Geceleri

1989 - İtirazım Var

1989 - Dehşet Gecesi

1989 - Öğretmen Zeynep

1988 - Deniz Yıldızı

1988 - Kızım ve Ben / Gurbet Kadını

1988 - Nazlı ile Emir

1988 - Sana Can Dayanmaz

1988 - Sapık Kadın

1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir

1969 - Yumurcak

1968 - Vesikalı Yarim

1966 - Ah Güzel İstanbul

1957 - Lejyon Dönüşü

1953 - Kanlı Para