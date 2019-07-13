Safa Önal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SAFA ÖNAL KİMDİR?
Doğum tarihi : 17.Aralık.1931
Safa Önal kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Yay
Meslek : Senarist, Yönetmen, Yazar
Safa Önal doğum yeri : Avanos, Nevşehir
SAFA ÖNAL BİYOGRAFİSİ
Yazdığı yüzlerce senaryo ile Türk Sineması'na damgasını vuran senaristtir.
Safa Önal, 17 Aralık 1931 tarihinde babasının görev yeri Nevşehir, Avanos’da doğmuştur. Nihal ve Fahretin Önal çiftinin ilk oğlu olarak doğmuştur. İstanbul’un Maçka semtinde Maçka Palas apartmanında otururlarmış. Babası Fahretin Önal Kaymakamlık, valilik ve belediye başkanlığı da yapmış bir bürokrattır. Çukulata sesli sunucu Sezen Cumhur Önal kardeşidir. Nişantaşı Ortaokulu'nda okudu. Haydarpaşa Lisesinden mezun oldu.
1945 yılında kısa öyküler yazarak yazarlığa başladı. Bir yandan da çeşitli dergilerde çalıştı. Daha sonra senaryo yazmaya başladı. Safa Önal’ın filme çekilmiş 395 senaryosu vardır. Bu bir dünya rekoru olarak da 2005 yılında, Guinness Rekorlar Kitabıtarafından onaylandı. En fazla filme çekilmiş senaryo sahibi kişi olarak kitaba girdi.
1961 yılına kadar gazetecilik yapar. 1953'te ilk senaryosu olan "Kanlı Para" sayesinde Yeşilçam ile tanışır. 1969 yılında "İnleyen Nağmeler" adlı filmle ilk kez yönetmenliği dener.
1973 yılından itibaren de yönetmenliğe başlayarak 40'a yakın film yönetti. Çok sayıda fotoroman senaryosu da yazmıştır. Bunlardan en çok bilineni olan “Beyaz Şemsiye” adlı fotoromanda Türkan Şoray ve Cihan Ünal da rol almıştır.
Safa Önal, 2007 yılında yaptığı son filmle yönetmenliği bıraktı. Safa Önal, Senaryo Yazarları Derneğinin Kurucu üyesi ve Başkanlığını yapmaktadır.
Safa Önal, iki kere evlendi ve iki kere de boşandı. Umut adında bir oğlu vardır.
Sait Faik Abasıyanık'ın 1952'de ilk kez yayımlanan "Medar-ı Maişet Motoru" adlı eserinden esinlenerek 2015 yılında senaryosunu Safa Önal’ın yazdığı, yönetmenliğini Yılmaz Atadeniz’in yaptığı “İkimize Bir Dünya” adlı sinema filminde Yağmur Aydan, Erkan Meriç, Köksal Engür, Mazlum Kiper, Güner Özkul oynadı.
Ödülleri :
1969 - 1. Adana Altın Koza Film Şenliği, En İyi Senaryo, Menekşe Gözler
2008 - 3. Dadaş Film Festivali, Onur Ödülü
Yönetmen Olduğu Filmler :
2013 - Yüzyıllık Çınar (Sinema Filmi)
2007 - Hicran Sokağı
2000 - Gazeteci Yazarını Arıyor
1990 - Yalı
1987 - Vur Hançerini Kadınım
1980 - Hikayelerden Biri
1977 - Küçük Ev
1976 - Aşk Dediğin Laf Değildir
1976 - Dolandırıcı Aşıklar
1975 - Yarınlar Bizim
1974 - Dertler Benim Olsun
1974 - Çılgınlar
1974 - Yüreğimde Yare Var
1973 - Umut Dünyası
1971 - Sezercik Yavrum Benim
1971 - Bir Genç Kızın Romanı
1971 - Bir Kadın Kayboldu
1970 - Ölünceye Kadar
1970 - Buğulu Gözler
1970 - Afacan
1970 - Ağlayan Melek
1970 - Arkadaşlık Öldü mü?
1969 - Cingöz Recai
1969 - Kalbimin Sahibi
1969 - Karlı Dağdaki Ateş
1969 - İnleyen Nağmeler
Senarist Olduğu Filmler :
2015 - İkimize Bir Dünya (Sinema Filmi)
2013 - Yüzyıllık Çınar (Sinema Filmi)
2007 - Hicran Sokağı
2006 - Tövbe (2)
2004 - Aşkımızda Ölüm Var
2002 - Papatya ile Karabiber
2002 - Yaz Gülü
2002 - Berivan
2001 - Yapayalnız
2000 - Zehirli Çiçek
1998 - Affet Bizi Hocam
1998 - Birisi
1998 - Kader Ayırsa Bile
1997 - Böyle mi Olacaktı
1997 - Canısı (2)
1996 - Gözlerinde Son Gece
1996 - Hoşçakal İstanbul
1995 - Gölge Çiçeği
1994 - Günah Tohumu
1994 - Yorgun Ölüm
1994 - Sevginin Gücü
1994 - Bir Aşk Uğruna
1993 - Gerçek Bir Masal
1993 - Ufukta Bir Ağaç
1993 - Zirvedekiler
1993 - Al Dudaklım
1992 - Yalnızız
1992 - Tatar Ramazan Sürgünde
1991 - Aldatacağım - ~
1990 - Alev Gibi Bir Kız
1990 - Kanımdaki Şeytan
1990 - Kabadayılar Kralı
1990 - Tatar Ramazan
1990 - Yalı
1990 - Sözde Kızlar
1989 - Sevdim
1989 - Vahşi Ve Güzel
1989 - Kan Çiçeği
1989 - Ayaz Geceler
1989 - Acı Şarkı
1989 - Acı Yıllar / Lekeli Melek
1989 - Allahım Sen Bilirsin
1989 - Hayat Acıları
1989 - Av
1989 - Bu Şehrin Geceleri
1989 - İtirazım Var
1989 - Dehşet Gecesi
1989 - Öğretmen Zeynep
1988 - Deniz Yıldızı
1988 - Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
1988 - Nazlı ile Emir
1988 - Sana Can Dayanmaz
1988 - Sapık Kadın
1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir
1969 - Yumurcak
1968 - Vesikalı Yarim
1966 - Ah Güzel İstanbul
1957 - Lejyon Dönüşü
1953 - Kanlı Para
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