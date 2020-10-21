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  3. Şafak operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı

Şafak operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sabah saat 05.00’de 12 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şahıstan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şafak operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 152 personelin katılımıyla 12 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şahıstan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şafak operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sabah saat 05.00’de eş zamanlı olarak Şafak Operasyonu düzenlendi. İl genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Erenler ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şahıs yakalanmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 155 gram esrar maddesi, 44 gram sentetik cannabinoid, 2 kuru sıkı tabanca, 1 el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 27 adet 9x19 mm fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 TL para ele geçirilmişti.

Şafak operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şahıstan 10’u çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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