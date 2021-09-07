Safer ayı mesajları 2021 | Safer ayı kutlama mesajları 2021

2021 yılında Safer ayı mesajları internet mecrasında sıkça aratılmaya başlandı. Sosyal medyadan paylaşım yapmak için internette aratılan bu kutlama mesajlarını biz de haberimizde yer verdik.

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYI 2021 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 8 Eylül safer ayı olarak idrak edilecek.

SAFER AYI MESAJLARI 2021 | SAFER AYI KUTLAMA MESAJLARI 2021

Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir evvelki günden daha hoş, isteklerinize uygun ve sizi daha da keyifli etmesi dileğiyle Safer ayınız ayınız güzel olsun…

İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu vakitte pek çok ehemmiyetlidir. Bir kesim meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Safer ayınız mübarek olsun…

Huzur ve inanç içinde yenen kuru bir ekmek, tasa içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın karar sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha şirindir. Safer ayınız iyi olsun…

Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Makûs yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Konutlarımıza memnunluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri imtihandan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin…

Rabbim dünyada sağlıklı, memnun, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin inşaIIah. Amin ve iyi cumalar.

Hicret; Allah’a ve O’nun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir tabiri, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, ilme ve irfana açılan seyahatin kıssasıdır. Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın! Hayatımızın hicretleri, bedirleri, uhudları, hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden yoksun bırakmasın. Safer ayınız mübarek olsun…

Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün güzel amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle!

Allahım! Kalb katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, yalnızca Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan aksiyona Allahım!

Allahım! Bilerek yahut bilmeyerek işlediğimiz kusurlarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Elbet Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Allahım! Sana itaat edilir, Sen karşılığını verirsin; Sana isyan edilir, Sen bağışlar ve af edersin, darda kalanlara icabet eder, ziyanı, ezayı ortadan kaldırıp, hastalara şifa, sıkıntılılara deva verir, günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur Allahım!

Allahım! Sen ölümlerin en hoşu ile bizi huzuruna al Allahım! Ölümümüzü her türlü şerden kurtulup rahata erme vesilesi yap Ya Rabbi! Allahım! Bizleri Sen’i çok zikreden, Sana çok şükreden, Sen’den çok korkan, Sana çok itaat eden, Sana karşı hürmet ile dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden kullarından eyle.

“İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. Ebu Hureyre (r.a.) Buhari Rabbim bizleri Ana babalarının isteğini alan iyi evlatlardan eylesin.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; vücuduma sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Safer ayınız mübarek olsun…

Allah’ım! Lisanlara destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların Safer ayı mübarek olsun. Iyi, bereketli, huzurlu ve sıhhat dolu günler dilerim.

Anlatmaya lisanda lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir sefer isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi…

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, lisanınızdan amin olarak dökülsün inşallah. Safer ayınız güzel olsun… Mevlana diyor ki; dua edecek hoş bir gönlün yoksa hoş yürekli insanlardan dua iste.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine inancımdan, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden!

‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem’ diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile…Safer ayınız mübarek olsun…

Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, saklı ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden öbür ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35)

Birtakım müminler cennete hasret yaşar. Kimi müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, Safer ayınız mübarek olsun.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla karşılık verir duaya.

Allah’ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden diğerine yalvartma. Amin

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile lisanımız Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz ışık ile dolsun… Konutumuz huzurlu ve sevinçli olsun. Safer ayınız mübarek olsun…

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah-ü teâlâ`nın sevgisi gönülden çıkmaz inşaallah, gönlünüz iman yeriniz cennet olsun.

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…