Safer ayında hangi dualar okunur 2021? Safer ayı yapılacak ibadetler nelerdir 2021? Nasıl ibadet edilir? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz dek onuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

SAFER AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR 2021?

SAFER AYI DUASI

Kendine has olarak bir duası bulunmayan Safer Ayı'nda Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir. Örnek olarak;

Bismillahirrahmanirrahim

"E'ûzü bi'llâhi min şerri hâzâ'z-zamâni ve este'îzu bihi min şürûri sâiri'z-zamâni ve e'ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine'l-belâi fi hâzihi's-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fihâ ve ekrimnâ fi's-saferi yâ ekreme'l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi'ş-şuhûra 'aleyye bi's-selâmeti ve's-sa'âdeti ve li-ehli beytî ve li-'akribâî ve li-cemî'i ümmeti Muhammedin 'aleyhi's-salâtü ve's-selâmu bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli's-saferi vahtim lenâ bi'l-hayri ve'z-zafer."

Anlamı:

"Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.

Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh'a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh'ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)'e bereket ve aydınlık kıl. Allâh'ım! Safer'in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle.''

SAFER AYI ZİKİRLERİ

Hz. Muhammed'in Safer ayında yaptığı dua:

” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

Anlamı:

”Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”

“YA DAFİAL BELAYA İDFA’ ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.”

Anlamı:

“Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.”

”LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM”

Anlamı:

"Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."

” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

Anlamı:

“Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”

SAFER AYI YAPILACAK İBADETLER NELERDİR 2021? NASIL İBADET EDİLİR?

Bu ayda her gün "Allâhümme bâriklenâ fî şehrissafer. Vahtim lenâ bisse-âdeti vezzafer" duası okunur.

- İlk çarşamba gecesi, imsaktan evvel dört rek'at nafile namaz kılınır sonra dua okunur.

- Son çarşamba gecesi veya gündüzünde iki rek'at namaz kılınır sonra dua okunur.

- Bu ayda her gün en az bir defa Selâm ayetleri okunur.

- Yine Safer ayı ile ilgili dua, Safer ayı boyunca her gün en az bir defa muhafaza için okunur.

- İlk onbeş gün şu zikre devam edilmelidir:

[Allahümme bârik lenâ fi şehris-safer. Vahtim lenâ bis-sa'adeti vez-zafer.]

"Allah'ım! Safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve galibiyetle bitirmemizi nasip et. Âmin!"