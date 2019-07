Saffet Ulusoy Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAFFET ULUSOY KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1930 Ölüm tarihi : 23.Şubat.2012

Saffet Ulusoy kaç yaşında öldü : 82

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : İş Adamı

Saffet Ulusoy doğum yeri : Tranzon

Ölüm yeri : İstanbul

SAFFET ULUSOY BİYOGRAFİSİ

Türk sanayici ve iş adamı

Saffet Ulusoy, 1930 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İlköğrenimini 1939-1943 yıllar arasında Of İlkokulu'nda tamamladı. 1944-1945 yılında babası Mehmet Bahattin Ulusoy'un yanında çalışma hayatına başladı. 1946yılında otobüs işletmeciliğine geçen Saffet Ulusoy , böylece taşımacılık sektörüne adım attı. 1974 yılında iş yaşamını İstanbul'a nakleden Saffet Ulusoy karayolu ile uluslararası yük taşımacılığı, otobüs işletmeciliği ve turizm faaliyetlerine önem vererek büyük operasyonları başlatmıştır.

Ulusoy şirketlerinin 58. Kuruluş Yıldönümü'nde Ulusoy Ticari Yatırımlar Holding A.Ş. bünyesinde toplanmasında, yeni ve modern bir merkeze taşınmasında büyük katkıları olmuştur. Ulusoy Ticari Yatırımlar Holding A.Ş. bünyesinde 25'den fazla şirketin yönetim kurulu üyeliğini ve başkanlığını da yürüten Saffet Ulusoy, hemen her yıl düzenlenen, Türkiye'ye en çok döviz getiren kuruluşlara verilen ödülleri almaktadır.

Tüm bu yoğun iş yaşamının yanı sıra 1961 yılında Trabzon Şöförler Cemiyeti 2. Başkanlığı, 1972 yılında Trabzon Belediyesi Reis Vekilliği, 1981-2001 yılları arasnda , aralıksız 20 yıl Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanlığı'nı yapan Saffet Ulusoy, 1993 yılından beri son teknolojiye sahip 11 adet gemisi bulunan UND Ro- Ro İşletmeleri Başkanlığı'nı da sürdürerek ve bu alanda çalışan rakip 150 kadar taşımacıyı bir araya getirerek bir ilki başarmıştır.



Saffet Ulusoy, Ro - Ro alanındaki uluslararası başarısı nedeniyle Italya'nın en büyük onur ödülü olan "Commendatore" nişanına layık görülmüştür. Aynı zamanda 2002 yılında kurulan RO - DER Derneğini'nin de başkanlığını yönetmektedir. Ayrıca 18 Ocak 2002 tarihinde Almanya Flenburg şehrinin Valisi ve Belediye Başkanı tarafından şehrin tershanesine verilen Ro -Ro gemileri sipariş ve iflas etmekte olan tersanenin faal duruma geçmesi nedeniyle "Liyakat Nişanı" ile ödüllendirilmiştir.

Aktif iş yaşamından vakit buldukça anılarını kaleme alan Saffet Ulusoy'un "Ben Demiştim" adlı yayımlanmış bir de kitabı vardır. 1954 yılında Of'un tanınmış ailesi Sarallar'dan Aziz Saral'ın kızı Süreyya Hanım ile evlenen Saffet Ulusoy'un Selma, Haluk Ulusoy, Sevim, Berrin ve Sevilay adlarında beş çocuğu vardır. Çocuklarından Haluk Ulusoy Türkiye Futbol federasyonu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Saffet Ulusoy 23 Şubat 2012 tarihinde vefat etti.