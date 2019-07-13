Safiye Sultan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAFİYE SULTAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1550 Ölüm tarihi : 10.Kasım.1619

Safiye Sultan kaç yaşında öldü : 69

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Safiye Sultan doğum yeri : Korfu adası, Venedik Cumhuriyeti

Ölüm yeri : İstanbul

SAFİYE SULTAN BİYOGRAFİSİ

Osmanlı Padişahı III. Murat'ın eşi ve Padişah III. Mehmet’in annesidir.

Safiye Sultan, 1550 yılında Venedik Cumhuriyetinde çok zengin bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. Doğduğu zaman ona verilen isim Sofia Bellicui Baffo’dur. Babası Korfu adası Venedikli valisi Leonardo Baffo’dur. Çok iyi bir eğitim alan Sofia daha 12 yaşında iken Akdeniz'de gemiyle yapılan bir seyahat sırasında Osmanlı korsanları tarafından kaçırıldı.

Bir yıl sonra ise kendisini İstanbul'daki Pera köle pazarında bulan genç Sofia'nın güzelliği III. Murat'ın annesi Nurbanu Sultan'ın kulağına kadar geldi. Nurbanu Sultan, Sofia'yı görür görmez onun oğlu için aradığı kız olduğuna karar verdi ve bir servet ödeyerek kızı satın aldı.

İki yıl süreyle haremde Osmanlı terbiyesine göre eğitilen Sofia'nın adı, Safiye, yani arı, duru, saf güzellik olarak değiştirildi. On beş yaşında III. Murat'a sunulan Safiye, beline kadar uzanan sarı saçları, iri gözleri, uzun boyu, beyaz teni ve yürüyüşüyle Murat'ı kendisine âşık etti. 26 Mayıs 1566 günü şehzade III. Mehmet’i doğurdu.

Safiye Sultan, Valide Sultan'lık döneminde etkin bir rol oynadı. 1579 yılındaki Sokollu Mehmed Paşa’nın öldürülmesinden sonra devlet yönetiminde oldukça önemli bir rol üstlendi.

İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth ona 1593 yılında mücevherlerle işlenmiş bir portresini, o da kraliçeye gümüş işlemeli elbise ve kemerle altın işlemeli iki mendil gönderdi. Bu hediyeleşmeler daha sonra onun vâlide sultanlığı döneminde de sürdü. İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth ona 1599’da süslü bir araba hediye etmiş ve Safiye Sultan da bu araba ile İstanbul’da gezmiştir.

1595 yılında III. Murat’ın vefatı ve oğlu III. Mehmet’in tahta geçmesiyle birlikte vâlide sultan olarak devlet içindeki konumu daha da güçlendi.

Kocasına ve onun ölümünden sonra çevresindeki diğer tehlikelere karşı oğlunu korumaya çalıştı. Nitekim III. Mehmet’in büyük oğlu Mahmud’un annesi Mahpeykar Sultan’ın girişimiyle tahta geçme planları yaptığı gerekçesiyle hem onun hem annesinin öldürülmesini sağlamıştı.

Oğlu sultan III. Mehmet'in 21 Aralık 1603 tarihinde vefâtından sonra valide sultanlığı bitip Büyük Valide Sultan makamına geçti. III. Mehmet'in, Handan Sultan'dan olan oğlu I. Ahmet tahta çıkmasına rağmen Harem'i hala babaanne Safiye Sultan yönetiyor ve Valide Sultan olan Handan Sultan'dan daha fazla maaş alıyordu.

Devlet adamlarından rüşvet ve hediyeler alarak memuriyetlere tayinlerinde başrolü oynadı. Halk ve memurlar devlet işlerindeki bu etkin rolünü bildiği için işlerini gördürebilmek amacıyla ona başvurur, hatta bazan arabasının önünü kesip bu gibi konularda isteklerde bulunurdu. Sadrazamdan şeyhülislâma kadar bütün azil ve tayinlerde, devlet işlerinin yürütülmesinde birinci derecede etkili oldu. Kendisine verilen rüşvet ve hediyeler dönemin İstanbul elçilerinin raporlarına kadar yansımıştır.



I. Ahmet'in eşi olan Kösem Sultan'ın Haseki Sultan olmasıyla gözden düştü ve eski saraya sürgün edildi.

Safiye Sultan, 10 Kasım 1619 tarihinde 69 yaşında İstanbul’da ölmüştür. Mezarı İstanbul’da Ayasofya Camiinin bahçesinde III. Murat Türbesindedir.

9 Nisan 1598 tarihinde İstanbul Eminönü'ndeki Yeni Camii inşaatını Safiye Sultanbaşlatmıştır. 1610 yılında Kahire’de kölesi Osman Ağa nezâretinde Melike Safiye Camii adıyla da anılan camiyi inşa ettirdi.

12 Kasım 2015 tarihinde Star TV’de başlayacak olan, yapımcı Timur Savcı’nın yapımcılığını üstlendiği, ‘Kösem Sultan’ dizisinde Safiye Sultan’ı Hülya Avşarcanlandıracak. Kösem Sultan’ı ise Beren Saat canlandıracak. Ekin Koç'un canlandırdığı I. Ahmet'in eşi olacak olan Kösem Sultan'ın çocukluğunu ve gençliğini Yunan oyuncu Anastasia Thsilimpou 9 bölüm canlandıracak.