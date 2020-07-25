Safranbolu'da bulunan tarihi konaklarda yangın paniği!

Karabük Safranbolu'da Tarihi Çarşı mevkiinde Osman Şenol’a ait 3 katlı tarihi konakta çıkan yangın korkuttu. Yangın kısa sürede Ali ile Orhan Demirci’ye ait 3 katlı tarihi konağa sıçradı. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında otel ve restoran olarak hizmet veren yaklaşık 200 yıllık tarihi konaklar kullanılmaz hale geldi.

Eski Çarşı mevkisinde bulunan ve otel olarak kullanılan ve içerisinde misafirlerin de bulunduğu, 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

ALEVLER YANDAKİ KONAĞA DA SIÇRADI

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu ve Karabük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede tüm konağı saran alevler, yanında bulunan yine 3 katlı olan konağa da sıçradı.

İçeriden patlama sesleri gelmesiyle birlikte panik yaşandı. Yangında otelde kalanlar ile çalışanlar tahliye edildi. Müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, iki tarihi konak ile konaklara ait müştemilatlar kullanılamaz hale geldi.

Osman Şenol ve Ali ile Orhan Demirci kardeşlere ait olduğu belirlenen konaklarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Safranbolu Belediye Başkan Vekili Serap Karaoğlu'da gelerek yetkililerden bilgiler aldı.