Sağ Salim oyuncuları kimdir? Yapımcılığını, yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği Sağ Salim bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Sinema severlerin merakla beklediği Sağ Salim'in konusu da merakla araştırılıyor. Peki Sağ Salim oyuncuları kimdir? Sağ Salim filmi konusu nedir? Nerede çekildi?

SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...

SAĞ SALİM OYUNCULARI

Fulya Zenginer

Burçin Bildik

Alper Saldıran

Hüseyin Avni Danyal

Kenan Ece

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2012 (88 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2012 Cuma

Senaryo: Ersoy Güler, Ali Alper Erze