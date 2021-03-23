Sağanak yağış ve fırtına denizlerdeki balığı bollaştırdı! Meteoroloji tarafından günlerce yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından bir çok ilde hayat durma noktasına geldi. Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde yağış ve fırtına nedeniyle balıkçılar limana sığındı. Öte yandan olumsuz hava şartları denizlerdeki balıkların bollaşmasına yaradı.

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Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Balıkçılar, tekneleriyle denize açılamayınca Kozlu Limanına demir attı. Ağlarını denize atmak için fırtınanın dinmesini bekleyen balıkçılar, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle denizde balığın bol olacağını söyledi. Gülistan Başköy Eğitim Editörü zonguldak