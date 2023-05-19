Sağanaktan dolayı tatilde parklar boş kaldı

Eskişehir'de hafta başından beri yağan sağanak yağmur, resmi tatilde de parkların boş kalmasına sebep oldu.

Eskişehir il merkezinde özellikle hafta başından bu yana sağanak yağış etkili oldu. Aşırı yağışlardan dolayı vatandaşlar kapalı alanları tercih etti ve parklar boş kaldı. Normal şartlarda Eskişehir'in en gözde alanlarından olan ve vatandaşların sıkça gittiği Kanlıkavak Parkı da boş alanlardan birisi oldu.

Özellikle hafta sonları ve resmi tatillerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği park, yağışlı havanın etkisiyle sessizliğe büründü. Yağışlı havaya rağmen yanlarına şemsiye alarak parka gelen bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, az sayıda kişi de balık tuttu.