Sağır Kef ne demek, TDK'ya göre Sağır Kef kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sağır kef ne demek? Sağır kef TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sağır kef kelimesi. Peki sağır kef ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sağır kef nedir, sağır kef kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SAĞIR KEF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sağır kef kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sağır kef kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Türkçedeki `nazal n` sesini karşılayan Arap alfabesindeki `kef` harfi, sağır nun

