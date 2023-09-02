Sağlık bakanı açıkladı! 'Gri kod' uygulaması devreye giriyor! Asıl şimdi sağlıkçılara dokunanlar yandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İkinci Beyaz Reform kapsamında şiddet gören sağlık çalışanlarının verdiği "beyaz kod"dan önce bir de "gri kod" uygulamasının devreye alınacağını duyurdu.

Koca, Mardin ziyaretinde İkinci Beyaz Reform süreci, şiddete karşı "gri kod" uygulaması, "Telemedicine" olarak adlandırılan uzaktan sağlık sistemi gibi yeni uygulamalar ve protez ihtiyacı bulunan depremzedeler için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AMACIMIZ ŞİDDET YAŞANMADAN ÖNÜNE GEÇİLEBİLMESİ"

Bakan Koca, sağlıkta şiddetle mücadeleye yönelik hastane ortamlarının düzenlenmesinin yanında İçişleri Bakanlığıyla şiddeti önlemeye yönelik güvenlik önlemlerine ilişkin de ortak bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Bu çerçevede hastanelerdeki güvenlik elamanlarının sayısını artırma planlamalarının olduğunu aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca 'Gri Kod' denilebilecek, Beyaz Kod öncesi devreye girecek erken uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu öncü kodla özellikle şiddet olma ihtimalinin düşünüldüğü durumlarda emniyet, hastanenin güvenlik görevlileri ve hastane idaresi haberdar edilecek. Bu süreçte hastanın hizmeti devam edecek. Gri Kodla karakol şiddet riskinden haberdar edilecek ama emniyet görevlilerinin hastaneye gelişi Beyaz Kod verilmesi durumunda devreye girmiş olacak. Sistemle amacımız şiddet yaşanmadan önüne geçilebilmesi, bunu bir öncül alarm sistemi olarak düşünebilirsiniz."

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"ŞİDDETE BAŞVURAN KİŞİ TEKRAR GELDİĞİNDE GÜVENLİK HABERDAR EDİLECEK"

Hastanelerde daha önceki şiddet eylemlerinden ötürü hakkında Beyaz veya Gri Kod verilmiş kişilere yönelik de bazı uygulamaların sistemle geleceğini anlatan Koca, şöyle devam etti: "Daha önce Gri Kod veya Beyaz Kod verilmiş olan bir kişi, sonraki süreçte hastaneye geldiğinde o hasta için tekrar Gri Kod verilecek. Yani bu hasta hizmetini alacak ama güvenlik elemanlarının, idarenin kontrolünde, bilgisinde olacak. Böylelikle verilen hizmetin önceden alınan önlemle daha güvenli olması sağlanacak."

Kaynak: AA