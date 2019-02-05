

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir.

HANGİ İLAÇLAR PİYASAYA SUNULACAK?

Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibarıyla bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır" dedi.

"İLAÇ SAYILARIYLA İLGİLİ ABARTILI RAKAMLARA İTİBAR ETMEYİN"

"İlaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek spekülasyon yaratma çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır" diyen Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın bu tip spekülatif bilgilere itibar etmemesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.