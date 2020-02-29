Sağlık Bakanı duyurdu: Gidiş geliş durduruldu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin ve İran'ın ardından koronavirüs salgını önlemleri kapsamında İtalya, Güney Kore ve Irak ile de geliş-gidiş yolcu uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.
Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında 3 ülke ile daha uçuşlar durduruldu.
Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- Çin'de ortaya çıkıp, kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı COVID-19 yani Yeni Koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz.
- Daha önce Çin ve İran'la havayolu trafiğimiz durdurulmuş, İran'la ayrıca kara ve demir yolu geçişleri de kapatılmıştı.
- Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu.
- Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.
- Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır.
- Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir.
- Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır.
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