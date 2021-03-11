Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de devam etmeyecektir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında bir yılın geride kalmasının ardından son durumu gerçekleştirilen basın toplantısıyla değerlendirdi.

Bakan Koca'nın toplantıda yaptığı açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"10 Mart'ı 11 Mart'ı bağlayan gece virüsün ülkemize girmesinin kaçınılmaz olduğunu ve hazırlıklı olduğumuzu söylemiştim

Kovid-19 tüm dünyanın savaştığı ilk salgındır.

Tam bir yıldır ister istemez alıştığımız hayatı yaşıyoruz.

Salgın 1 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde başlamıştı. Beklediğimiz gibi, bilim virüse karşı üstünlük elde etti.

"TÜRKİYE AŞI TEDARİKİNDE EN HIZLI DAVRANAN ÜLKELERDEN BİRİDİR"

Dünyada kullanımda olan 7 ayrı aşı var. Türkiye büyük bir yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Çin'deki üretici ile 50 milyon dozluk aşı anlaşmasını Kasım ayında yaptık. Sipariş ilk kısmını Aralık sonunda telim aldık. Ayrıca başından beri bunun dışında 3 ayrı aşı üretici ile görüşüyoruz.

Araştırmalar, bilim insanlarımızın seçtiği SinoVac aşısının her 100 kişiden 80'inden fazlasında etkili olduğunu ortaya koydu.

Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak.

Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak.

Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz.

SALGININ BİTECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Görünen o ki, koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan bir hastalık haline gelmeyecek ama 2020 yılına çöken kabus, 2021'de aynı şekilde devam etmeyecektir. Çok geçmeden salgın şimdiki gücünü kaybedecektir. Daha ileride Kovid'e 'üzerinize afiyet sözü' eşlik edecektir."

