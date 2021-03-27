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  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programında yeni gruba geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programında yeni gruba geçildi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu. Koca, ''Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programında yeni gruba geçildi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni aşı programını açıkladı. Buna göre öncelikli aşı olmak için yeni programa risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar dahil edildi.

Koca, '' En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı. 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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