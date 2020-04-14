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  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birazdan açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birazdan açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak. Fahrettin Koca alınan yeni tedbirler varsa onları açıklayacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplandı ve salgının gidişatı ele alındı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak.


Fahrettin Koca'nın 19.30'da kameralar karşısına geçerek basın açıklaması yapacak.

 

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