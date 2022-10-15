Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çam ve Sakura Hastanesi'ne ziyarette bulundu! Yaralı işçilerin son durumunu paylaştı!

Dün akşam Bartın Amasra'da medyana gelen maden ocağı patlaması sonrası patlama bölgesinden yaralı olan bazı işçiler Bartın'da tedavi altına alınırken 6 işçi ise durumlarının ağır olmasından dolayı İstanbul'a sevk edildi.

HASTALARIN ZAMANA İHTİYACI VAR

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen getirilen Taner Şen, Ayhan Akgün, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş’ın durumu hakkında Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit "Dün gece geldiğimden beri ekip olarak ayaktayız. Güzel haberler vermek için uğraşıyoruz. Öncelikle uzun soluklu bir sürecimiz olacak. Hastalarımızı yanık ünitesinde takip ediyoruz ama yoğun bakım kısmında yanık ekibimiz de takip ediyor. Bizler maksimum tedavi vereceğiz. Siz dua edeceksiniz. Belli bir zamana ihtiyacımız var. Hastalarımızın 5 tanesinde yanıklar var. Bir tanesi karbonmonoksit zehirlenmesi o yüzden hiperbarik oksijen alıyor. Durumu iyiye gidiyor. Diğer hastalarımızın zamana ihtiyacı var. Dışarıdan görmediğiniz yaralar. Uzun süre sıcak havaya teneffüs ettiler o yüzden vücudun içindeki tahribatın etkisini bilmiyoruz. Antibiyotiklerini veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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5 HASTANIN DURUMU CİDDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastaneye ziyarette bulunarak hastaların son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Koca "Erken saatlerde durumu ciddi olan 6 hastamızı 5'i yanık hastası 1 hastamız zehirlenme nedeniyle hızla uçak ambulansla yanık merkezine getirdik. Değerlendirmelerimizi yaptık. 6 hastamızın 5'inin durumu ciddi, solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri yüzde 65-80 arası değişmekte. Bir hastamızın nakli yapıldığında kalbi durduğu ve canlandırdığımız bir hastamızdı. Düne göre iyi ama ciddiyetini koruyor." dedi.