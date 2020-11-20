Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 20 bin kişi başvurdu

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili gönüllü başvuruların bugün başlaması sonrası 20 bin kişi aşı olmak için başvuru yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile gönüllülere teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylülde başlanan, Çin'de geliştirilmiş Covid-19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür"