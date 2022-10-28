Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlar ve diş hekmiliği 5. sınıf öğrencilerine ödenen aylık tutar için meclise verilen teklif hakkında açıklamalarda bulundu.
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