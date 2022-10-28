Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlar ve diş hekmiliği 5. sınıf öğrencilerine ödenen aylık tutar için meclise verilen teklif hakkında açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı! 1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern ve diş hekimliği 5. sınıf öğrencileri için verilen ücret tutarının asgari ücrete çıkarılmasını içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edildiği bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı! 2

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İNTÖRN DOKTORLAR İLE DİŞ HEKİMLİĞİ beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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