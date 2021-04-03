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  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklanan 3 Nisan Koronavirüs tablosunun ardından haftalık vaka sayısını tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabı üzerinden 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, tablo ile ilgili paylaşımında ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde'' ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını paylaştı!

Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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