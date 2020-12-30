Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının nasıl yapılacağını açıkladı

Türkiye'nin Çinli Sinovac firmasından aldığı koronavirüs aşılarının ilk partisinin gelmesinin ardından şimdiden aşılamanın nasıl yapılacağı vatandaşlar ve kamuoyu tarafından konuşulmaya başlandı. Gözler bu konuda Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi. Koca merak edilen aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre Türkiye 27 bin Aile Sağlık Merkezleri, devlet ve özel hastaneleri ile günde en az 1 milyon 100 bin kişiyi aşılayabilecek. Çin aşının saklanma koşullarına dikkati çeken Koca, "Bu aşının en önemli özelliklerinden biri de bu aşıyı daha kolay yapabilir olacağız. Diğer aşıların lojistiğinde, depolanmasında sıkıntı var. Çin aşısı grip aşısı gibi. 2-8 santigrat derecede saklanıyor." dedi.

"ÜLKEMİZDE AŞIYI DAHA KOLAY YAPACAĞIZ"

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Çok rahatlıkla ortam oluşturmanız mümkün. Biz ülkemizde bu aşıyı daha kolay yapacağız. Ülkemizde 27 bin Aile Sağlık Merkezimiz var. Bütün aşıları zaten aile sağlık merkezleri yapıyor. Her bir merkez günde 10 tane aşı yapsa bu günde 270 bin yapar. 40 tane yapsanız 1 milyon 80 bin yapar. "

"ÇOK CİDDİ BİR AŞI TAKİP SİSTEMİMİZ VAR"

Bakan Koca, aşılamaya yönelik eleştirilere ise Almanya üzerinden örnek vererek, "Diyorlar ya nasıl yapacaksınız? Almanya yıl sonuna kadar stratejisini açıkladı. Ne kadar yapıyor, 150 bin aşılama. 442 merkezde. Benim ayrıca merkez oluşturmama gerek yok. Bizim çok ciddi aşı takip sistemimiz var. Hastanelerimiz çok yaygın. Özel sağlık kuruluşlarımız var. Bütün bu hastaneleri bu amaçla kullanacağız. Mesai saatine kadar belli sayıda, mesai saatinden sonra diyelim 16.00'dan sonra bütün hastanelerimiz rahatlıyor. Sağlık ordumuzla poliklinik ortamında gece 23.00'e, 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapabiliriz. Avrupa bunu yapamaz." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSE KARŞI İLAÇ ÇALIŞMALARI

Koronavirüse karşı sürdürülen ilaç çalışmalarına ilişkin konuşan Koca, dünyada ve Türkiye'de birçok çalışmanın olduğunu ifade ederek geliştirilmiş bir ilacını olmadığını kaydetti.

Bakan Koca, "Bu süreçte ne kadar etkili ilaç geliştirilirse Kovid- 19 ile mücadelede başarı şansı o kadar artar. Belki aşıdan da daha fazla etkili olur" diye konuştu.

ÇİN AŞININ TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMALARI

Çinli Sinovac firmasının Türkiye'de faz 3 çalışmalarını sürdürdüğü CoronaVac aşısına ilişkin konuşan Bakan Koca, "Çin aşısı için 13 bin kişi hedeflendi. 7 binin üzerinde kişiye ilk doz vuruldu. 5 binin üzerindeki kişiye ise aşının ikinci dozu yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir yan etkisi yok. Sadece alerji öyküsü olan 1 sağlık çalışanında hafif bir alerjik reaksiyon oldu" bilgisini verdi.

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