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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi duyurdu! Aşılamada dünyada 7. sıraya yükseldik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan toplam aşız doz sayısını paylaştı. Paylaşılan veride Türkiye, Almanya'yı geride bırakarak 7. sıraya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi duyurdu! Aşılamada dünyada 7. sıraya yükseldik

Dünya genelinde koronavirüse karşı önlemler aşılamayla kontrol altına alınmaya çalışılırken, aşılama oranının artması için de çeşitli uygulamalar getiriliyor. Bu kapsamda dünya genelinde yapılan toplam aşı doz sayıları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni bir veri paylaşıldı. Fahrettin Koca, Türkiye'nin Almanya'yı geride bırakarak 7. sıraya yükseldiğini duyurdu. Türkiye'nin önündeki ülkelerin ise nüfus sayısı olarak dünyanın en kalabalık ülkelerinden olması dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"DOZ SAYISINDA DÜNYADA 7. ÜLKEYİZ!
 
Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya’yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye’den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var."

 

 

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