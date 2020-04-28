Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye bu hizmeti ücretsiz sunan tek devlettir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008’den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı.''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008’den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2020

"TÜRK KONSEYİ SAĞLIK BAKANLARI TOPLANTILARININ İLKİNİ YAPTIK"

Bakan Koca, önceki paylaşımında "Türk konseyi sağlık bakanları toplantılarının ilkini yaptık. Altı ülkenin bakanıyla, DSÖ Avrupa Direktörü ve Türk Konseyi Genel Sekreterinin katıldığı toplantı video konferansla gerçekleşti. Toplantıda salgına karşı alınacak küresel ve bölgesel tedbirlerin önemi üzerinde durduk." açıklamasında bulunmuştu.