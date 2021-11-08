Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 40 bin yeni sağlık personeline: "Şimdiden hoş geldiniz"

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı iki haftalık aranın ardından 8 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'de başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, 40 bin yeni sağlık personeli ataması yapılacağını duyurdu. Bunun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerine yer verdi.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs, yüz yüze eğitim, TRT payının kaldırılması gibi önemli kararların alındığı alındığı toplantıda, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin sağlık personeli ataması yapılacağını bildirildi.

"ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ"

Basın toplantısı sonrası, resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 bin yeni sağlık personeli atamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum" ifadelerine yer verdi.