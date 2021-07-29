Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama! Aydın, Eskişehir ve Aksaray'ın kategorisi değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz aşılama oranlarının yüzde 75'i geçtiğini belirterek, bu illerin Mavi kategoriye geçtiğini ifade etti.

Bakan Koca, açıklamasının devamında ise "Aksaray, risk düzeyini düşürdü. Çok yüksek riskli, yani haritamızda Kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının yüzde 55'in üzerine çıkmasıyla artık Turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı" dedi

KISITLAMA OLABİLİR

Dün toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamalarla ilgili, "Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler." diyerek vatandaşların aşı olmaları gerektiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE AŞI HARİTASI