Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan AVM uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda vatandaşlara alışveriş merkezleri konusunda uyarıda bulundu.

Alışveriş merkezi önünde oluşan kuyruğa dikkat çeken bir fotoğraf paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın paylaşımı: