Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kadir gecesi paylaşımı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında Kadir gecesi mesajı paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Kadir gecesi mesajı paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kadir Gecesi: Yüceliş gecesi. Esenlik çağrısının gecesi. Her insanın bir “acz” taşıdığını bilme gecesi. Arama sevinci bütün aya yayılsın diye, günü bir parça perdelenmiş gece. Hataları tekrarlamamaya söz verme, dünyaya gönüller yapmaya geldiğini bilme gecesi. Geceniz kutlu olsun.."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı
Kadir Gecesi: Yüceliş gecesi. Esenlik çağrısının gecesi. Her insanın bir “acz” taşıdığını bilme gecesi. Arama sevinci bütün aya yayılsın diye, günü bir parça perdelenmiş gece. Hataları tekrarlamamaya söz verme, dünyaya gönüller yapmaya geldiğini bilme gecesi. GECENİZ KUTLU OLSUN. pic.twitter.com/ngXMpM5cVu— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020
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