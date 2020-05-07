Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Tedbiri elden bırakmayın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin Twitter'da bir paylaşımda daha bulundu. Bakan Koca, paylaşımında "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dışarı çıkmak durumunda kalan vatandaşlar ile ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:
Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün pic.twitter.com/j1J7uYGbXF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 7, 2020
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