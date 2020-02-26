Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Şirin Payzin'e cevap: Görüntüleri paylaşabilirim

Gazeteci Şirin Payzin, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı önlem alınmadığını öne sürmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şirin Payzin'e Twitter'dan yanıt verdi.

Gazeteci Şirin Payzin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda salgına dair hiçbir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli" demişti.

Bakan Koca ise, Payzin'e sosyal medyadan verdiği yanıtta, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı: