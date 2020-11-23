Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı konusunda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

Bakan Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmasında gönüllü olan 44 kişiye aşı uygulandığını belirtip şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmediğini ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında ikinci doz aşılamanın 26 Kasım - 14 Aralık tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var"