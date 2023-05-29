Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anneannesi Sultan Yaylalı, Konya'nın Kulu ilçesinde toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden Bakan Koca, cenaze işlerinin ardından Ankara'ya döndü.

YAYINLAMA
Google News
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vefat eden anneannesi Sultan Yaylalı, Konya'nın Kulu ilçesinde defnedildi. Cenaze namazına Bakan Koca da katıldı. Kulu ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesinde ikamet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anneannesi Sultan Yaylalı tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Sultan Yaylalı için Acıkuyu Mahallesi Merkez Mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yaylalı'nın cenazesi Merkez Mezarlığında dualarla defnedildi. Taziyeleri kabul eden ve akrabalarına taziye dileklerini ileten Bakan Koca, Ankara'ya döndü.

Cenaze namazına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Koca'nın babası Hasan Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Vedat Cenger, ilçe protokolü mensupları, akrabaları, mahalle sakinleri katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e söylediği sözler çarpıtıldı! Rıdvan Dilmen açıklama yaptı
Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e söylediği sözler çarpıtıldı! Rıdvan Dilmen açıklama yaptı
Yazar Nihat Genç seçim sonrası yazısında adeta 'açtı ağzını, yumdu gözünü' bu sözler çok konuşulacak!
Yazar Nihat Genç seçim sonrası yazısında adeta 'açtı ağzını, yumdu gözünü' bu sözler çok konuşulacak!
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın televizyonlarda akıllardaki soruları yanıtladı
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın televizyonlarda akıllardaki soruları yanıtladı
"Erdoğan gitmelidir" başlığı atan The Economist dergisi, bu sefer "Söylentiler abartılı çıktı" dedi
"Erdoğan gitmelidir" başlığı atan The Economist dergisi, bu sefer "Söylentiler abartılı çıktı" dedi
Son Haberler
Su Diyeti Nedir, Su Diyeti Nasıl Yapılır? Su İçerek Zayıflanır Mı?
Su Diyeti Nedir, Su Diyeti Nasıl Yapılır? Su İçerek Zayıflanır Mı?
Laktozsuz Süt Nedir, Laktozsuz Kimler İçmeli, Boy Uzatır Mı? İşte Laktozsuz Süt Faydaları
Laktozsuz Süt Nedir, Laktozsuz Kimler İçmeli, Boy Uzatır Mı? İşte Laktozsuz Süt Faydaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü
Manavgat'ta bir kişi parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu
Manavgat'ta bir kişi parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu
Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden muhalefetten değişim sesleri yükseliyor
Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden muhalefetten değişim sesleri yükseliyor
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü
Yazar Nihat Genç seçim sonrası yazısında adeta 'açtı ağzını, yumdu gözünü' bu sözler çok konuşulacak!
Yazar Nihat Genç seçim sonrası yazısında adeta 'açtı ağzını, yumdu gözünü' bu sözler çok konuşulacak!
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
Kaftancıoğlu'nun istifa paylaşımı tekrar gündeme geldi, rekor etkileşim aldı
Kaftancıoğlu'nun istifa paylaşımı tekrar gündeme geldi, rekor etkileşim aldı
Kaftancıoğlu'nun istifa paylaşımı tekrar gündeme geldi, rekor etkileşim aldı
Kaftancıoğlu'nun istifa paylaşımı tekrar gündeme geldi, rekor etkileşim aldı
Yeni dönem sürecinin başlaması için YSK'nın takvimi açıklaması bekleniyor
Yeni dönem sürecinin başlaması için YSK'nın takvimi açıklaması bekleniyor
Yorumlananlar
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz