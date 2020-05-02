Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana vaka sayısı 2.000'in altına düştü

Bugünkü açıklanan tabloda koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya, vaka sayısı ise 1 bin 983 artarak 124 bin 375'e yükseldi.

4 BİN 451 KİŞİ İYİLEŞTİ

Son 24 saatte 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 58 bin 259'a ulaştı.

BAKAN KOCA: 30 MART'TAN BU YANA İLK KEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" ifadelerini kullandı.