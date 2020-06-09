Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı koronavirüs salgınında maske, mesafe ve temizliğin önemine ilişkin açıklamanın görüntüsünü paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız, önlem ve yeni durum değerlendirmesi sonucu alınan kararları kabine toplantısının ardından açıkladı. “Koronavirüs musibetinin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske - mesafe - temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz” şartıyla kısıtlar büyük oranda kalktı."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam Twitter hesabında Türkiye günlük koronavirüs tablosunu paylamış yaptığı açıklamada "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir." ifadelerine yer vermişti.