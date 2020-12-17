Sağlık Bakanı Koca'dan Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görevden uzaklaştırılan Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN KENDİ BELİRLEDİĞİ BİR CEZAYI UYGULAMAYA HAKKI YOKTUR"

Bakan Koca şöyle devam etti:

“Başhekimin davranışı kabul edilemez. Antalya Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan müessif olayla ilgili Bakanlığımız derhal harekete geçerek duruma el koymuştur. Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşiremize başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulamaya hakkı yoktur”

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Özellikle Covid-19 ile mücadele kapsamında ön safta görev alan sağlık çalışanlarına en ufak bir fiile dahi tahammül edilemeyeceğini belirten Bakan Koca, “Özellikle bütün sağlık çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir. Söz konusu olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hemen ardından Bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılarak Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden uzaklaştırılmıştır. Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan’ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir. pic.twitter.com/Q28Jfwq3q3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2020

NE OLMUŞTU?

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi'nde çalışan iki hemşire, hastanenin alt katta düşen bir hastanın olduğu bilgisi üzerine müdahale etmek için görev yerlerini terk etti. Bunun üzerine hemşireleri görev yerinde göremeyen Başhekim Dr. Ayşegül Alkan, edinilen bilgilere göre hemşirelerden A4 kağıdına 500 kere 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazmalarını istedi. Yazıyı yazan hemşireler, daha sonra söylenildiği üzere evrak kayıta teslim etti. Olay üzerine de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Daha sonra görevinden alındı.

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ayşegül Alkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden görevden alındı?