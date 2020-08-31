Sağlık Bakanı Koca'dan Büşra hemşireye destek

Sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen ve bu ricası geri çevrilmeyen Ankara Şehir Hastanesi çalışanı Büşra hemşireye, maruz kaldığı cinsel saldırı tehdidi ve hakaretlerin ardından destek yağarken bir mesaj da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

"GELENEĞİ YAŞATAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Bakan Koca, Büşra hemşireyle telefonda görüştüğünü belirterek sağlık çalışanları ve tüm kadınların yanında olduğunu vurguladı. Muharrem ayının geleneklerinden biri olan aşurenin önemine de değinen Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yağtığı paylaşımda, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2020

NE OLMUŞTU?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görev alan Büşra hemşire, geçtiğimiz günlerde Muharrem ayı kapsamında, Twitter hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istemişti. "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim." ifadelerini kullandığı tweetinde Başkan Mansur Yavaş'ı etiketleyen Büşra hemşirenin bu isteğine cevap gecikmedi.

"AFİYETLE YİYİN, İYİ Kİ VARSINIZ"

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının fedakarlıkları tüm Türkiye'de takdir toplarken Mansur Yavaş da hemşire'nin isteğini kırmayarak Ankara Büyükşehir Belediyesi mutfağında hazırlanması talimatını verdiği aşureleri Ankara Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarına gönderdi. "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız." ifadeleriyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş'ın bu ilgisi birçok vatandaş tarafından olumlu tepki topladı.

BÜŞRA HEMŞİRE TEHDİTLERDEN SONRA TWEETLERİNİ SİLDİ

Mansur Yavaş tarafından Twitter'da paylaşılan bu diyalog bazı kişilerin de olumsuz tepkisine maruz kaldı. S. Kaan Altınok isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından alıntılanan paylaşımın altına, Büşra hemşireye karşı hakaretvari ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldı. S. Kaan Altınok, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayı da etiketlediği tweetinde, "Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın." ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine paylaşımlarını silen Büşra hemşire Twitter'daki kullanıcı adını da değiştirmek zorunda kaldı.

"BİZ HEP SEVGİYLE KALALIM"

Yaşanan bu olayların üzerine Aybüke Ateş isimli kullanıcının 'Başkanım, beni evlat edinebilir misiniz?' paylaşımına cevap veren Mansur Yavaş, "Sevgili Aybüke, Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum. Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım." ifadelerini kullandı.