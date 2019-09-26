Sağlık Bakanı Koca'dan depremle ilgili önemli açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul depremi sonrası ilk açıklama geldi. Bakan Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul depremi sonrası ilk açıklama geldi. Bakan Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz." dedi.



