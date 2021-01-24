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  3. Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Pazartesi ülkemizde olacak!

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Pazartesi ülkemizde olacak!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs aşılarının ikinci parti sevkiyatı hakkında açıklamada bulunarak, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) pazartesi sabahı ülkemizde olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Pazartesi ülkemizde olacak!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs aşılarının ikinci dozu hakkında açıklamada bulunarak, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) pazartesi sabahı ülkemizde olacak" dedi.

 

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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