Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Pazartesi ülkemizde olacak!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs aşılarının ikinci dozu hakkında açıklamada bulunarak, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) pazartesi sabahı ülkemizde olacak" dedi.

İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2021

AYRINTILAR GELECEK...