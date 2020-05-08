Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kahraman Sağlık Ordusu'na şarkı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a karşı yürütülen seferberlik çalışmalarının öncüsü olmaya devam ediyor. Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden sağlık çalışanlarına ithafen yapılan bir müzik klibi paylaştı.

Koca'nın paylaşımı ve sözleri ise şu şekilde:

"Örneklerini daha önce paylaştığımız şarkılardan bir yenisi daha yapıldı. “Kahraman Sağlık Ordumuza” şeklinde, gurur verici ithafla başlayan şarkı, tek tek hekimlerimize “Canlar önce Allah’a, sonra sana emanet” diyor. Emeği geçenler sağ olsun."