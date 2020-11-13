Sağlık Bakanı Koca'dan umut veren açıklama!

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, üzerinde Ülkü Tamer'in bir şiirinden "İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür" dizesinin yazılı olduğu fotoğraf paylaştı.

Koca, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun." açıklamasında bulundu.