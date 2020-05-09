Sağlık Bakanı, Türkiye'deki son korona verilerini açıkladı!

Fahrettin Koca'dan virüse dair son veriler geldi. İşte koronavirüs için Türkiye'deki son durum...

Sağlık Bakanı'nın açıklaması şu şekilde:

Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.