Sağlık Bakanı, Türkiye'deki son korona verilerini açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüsten kaynaklı ölüm ve vaka sayılarının son rakamlarını paylaştı.
Fahrettin Koca'dan virüse dair son veriler geldi. İşte koronavirüs için Türkiye'deki son durum...
Sağlık Bakanı'nın açıklaması şu şekilde:
Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.
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