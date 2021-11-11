Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, 40 bin yeni sağlık personeli ataması yapılacağını duyurdu. Bunun ardından atama için tarihte belli oldu. Peki, "Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlıkçı atama tarihi ne zaman 2021? Sağlıkçı ataması branş takvimi belli oldu mu 2021?" soru başlıkları merak edildi. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN SAĞLIKÇI ATAMA TARİHİ NE ZAMAN 2021?

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin sağlıkçı atamasının yapılacağını müjdelemişti. Erdoğan'ın müjdesi atama bekleyenlerde büyük heyecan yaratırken, 40 bin sağlıkçı ataması için takvim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; başvurular 12-16 Kasım arasında alınacak, sonuçlar ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilan edilecek.

40 BİN SAĞLIKÇI ATAMASI BRANŞ TAKVİMİ BELLİ OLDU MU 2021?

Sağlık Bakanlığı atamalarında en çok hemşireler, ebeler, teknikerler ve teknisyenlerin ataması alınıyor. 40 bin sağlıkçı atamasına ilişkin branş takvimi ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Bakan Koca konu ile ilgili , "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim." ifadelerine yer vermişti.