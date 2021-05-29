Danimarka'da şaşırtan karar! Koronavirüs aşının yan etkisi nedeniyle tazminat alacakSağlık Bakanlığı açıkladı! Aşıların doz sayıları arttıMeteoroloji'den üç il için kuvvetli yağış uyarısı!29 Mayıs 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kanada'da hayrete düşüren olay! Yatılı okulun bahçesinde 215 çocuk cesedi bulunduProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıkladı: ''Açık alanlarda maskelere veda edebiliriz!''Hacca gideceklerin son durumu belli oldu! Suudi Arabistan seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdıBalıkesir'de polisleri bile şaşırtan olay! Cansız bedeni buzdolabında battaniyeye sarılı halde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi ile ilgili mesaj paylaşımı!Ünlü oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi: Kullandığı araç takla attı!
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşıların doz sayıları arttı

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşıların doz sayıları arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden alınan bilgilere göre birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarında artış sağlandı. Saat 19.45 itibarıyla uygulanan aşıların doz sayılarında görülen artışla toplam doz miktarı, 28 milyon 761 bin 447'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşıların doz sayıları arttı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 29 Mayıs saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 761 bin 447 doza ulaştığı Sağlık Bakanlığınca duyuruldu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 473 bin 6, ikinci doz aşı 12 milyon 288 bin 441 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 761 bin 447'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşıların doz sayıları arttı

İKİ DOZ MİKTARINDA DA ARTIŞ SAĞLANDI

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 761 bin 59, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 951 bin 816, toplam 4 milyon 712 bin 875; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 350 bin 850, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 36 bin 524, toplam 2 milyon 387 bin 374; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 106 bin 452, ikinci doz aşı sayısı 855 bin 159, toplam 1 milyon 961 bin 611 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam, 88 bin 175 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT