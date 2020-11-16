Koronavirüs salgınında vaka, hasta, ağır hasta ve can kaybı günden güne artarken Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre Bilim Kurulu bir kez daha toplanma kararı aldı.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçerek saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Öte yandan sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği büyük merak konusu oldu. Öte yandan alınacak tedbirlerin de toplantıda masaya yatırılması düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, gerekli tedbirleri almaktan çekinilmeyeceklerini ifade etmişti.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470'e ulaştı. Hasta sayısı 414 bin 278, vefat sayısı 11 bin 507, ağır hasta sayısı 3 bin 439, aktif hasta sayısı 49 bin 108 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.