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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüsle mücadelede toplamda 50 milyon 655 bin 340 doz aşı yapıldı

Son dakika.... Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre; Türkiye'de bugüne dek 50 milyon 655 bin 340 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 35 milyon 112 bin 828 kişiye ilk doz, 15 milyon 229 bin 54 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüsle mücadelede toplamda 50 milyon 655 bin 340 doz aşı yapıldı
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