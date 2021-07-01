Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüsle mücadelede toplamda 50 milyon 655 bin 340 doz aşı yapıldı Son dakika.... Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre; Türkiye'de bugüne dek 50 milyon 655 bin 340 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 35 milyon 112 bin 828 kişiye ilk doz, 15 milyon 229 bin 54 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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