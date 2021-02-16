Sağlık Bakanlığı başasistanlık sözlü sınavı ne zaman 2021? Sağlık Bakanlığı başasistanlık sözlü sınavı hangi ilde?

Sağlık Bakanlığı Başasistanlık yazılı sınavı 26 Eylül 2020 tarihinde düzenlenmişti. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava girmeye hazırlanıyor. Bir süredir beklenen sözlü sınav tarihleri ve yeri açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞASİSTALIK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN 2021?

Sözlü sınav 1- 12 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞASİSTALIK SÖZLÜ SINAVI HANGİ İLDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınavı Ankara ilinde yapılacak. Sözlü sınav yeri, saati ve sözlü sınava ilişkin diğer bilgilendirmeler Sağlık Bakanlığının internet sayfası (https://saglik.gov.tr/) "duyurular" kısmında ilan edilecek.