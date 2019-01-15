İŞKUR Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat tarihleri ne zaman? sorusu bu gün açıklanması beklenen kura sonuçlarından sonra vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurada adı çıkan vatandaşlar şimdi de "Sağlık Bakanlığı sözlü mülakatta neler sorulacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından noter huzurundan gerçekleştirilecek kura çekimlerinin ardından sözlü mülakatların yapılacağı tarihte belli oldu. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat tarihleri ve Sağlık Bakanlığı sözlü mülakatta neler sorulacağına dair merak edilen her şey...

Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için İşkur üzerinden başvurular alınmıştı. Şimdi ise ;Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel), Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Şoför (Yolcu Taşıma), Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) mesleklerine ilişkin 5037 sürekli işçi alımı için İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda kura ile belirleneceği duyuruldu.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat tarihleri ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası bu gün noter huzurunda yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı sözlü mülakatta neler sorulacak? Kura çekiminin ardından şimdide vatandaşların gözü sözlü mülakatların yapılacağı tarihlerde. İşte Sağlık Bakanlığı kadrolu 6 bin 409 sağlık işçisi alımı mülakat tarihleri ile ilgili son dakika haberleri ve yeni gelişmler...

Aralık ayının sonunda yayımlanan ilanda Sağlık Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından, KPSS 'siz ve 60 KPSS ile farklı kadrolara personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular 4 Ocak tarihine kadar alındı. Ambulans şoförü , güvenlik görevlisi, hasta kabul görevlisi, veri giriş personeli gibi kadrolara 4 Ocak tarihinde başvuruların sona ermesinin ardından adaylar , kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve sözlü mülakat tarihlerini araştırmaya başladı.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU VE MÜLAKAT TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilan metninde , kura çekiminin 15 Ocak günü yapılacağına yer verildi. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'nden alınan son bilgilere göre kura çekimi sonuçlarının 17 Ocak günü erişime açılacağına yer verildi.

17 Ocak tarihinde kura sonuçlarının açıklanmasının ardından 18-19 Ocak tarihlerinde adaylar , evraklarını İl Sağlık Müdürlüklerine elden teslim edecek. Daha sonra 21 Ocak günü mülakata gireceklerin listesi açıklanacak ve adaylar 22-30 Ocak arasında sözlü mülakata alınacak.

Diğer seçim aşama tarihleri ise şu şekilde;

SAĞLIK BAKANLIĞI KURALARI NASIL YAPILIYOR?

Sınava alınacak asıl adayların listesi, İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kurayla belirlenecek. Kurayla aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste de oluşturulacak.

Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “www.yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.