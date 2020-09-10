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Sağlık Bakanlığı kadrosu için başvurular başladı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapmak için tercih almaya başladı. Adaylar başvurularını bugünden itibaren 16 Eylül'e kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı kadrosu için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına yerleştirme yapılması için adaylardan tercih alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak.

Bu kapsamda adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 16 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet adresi için tıklayınız  Başvurular, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirecek.

Adayların, tercih işlemleri için ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan KPSS-2020/11 tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

 



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